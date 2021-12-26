محافظ الجيزة يتابع إنشاء أرصفة مشاه وتنسيق الطريق بشارع البحر الأعظم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشأت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل.. مشدداً على رئيس الحي بعدم السماح بوجود أى عوائق وتطبيق القانون بحزم.

جاء ذلك في إطار المتابعات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور الرئيسية والحيوية .

كما اطلع المحافظ على موقف إنشاء أرصفة المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات خاصة بعد إزالة عدد من الزرائب وأماكن تربية المواشي بمسار الطريق تابعه لمحال الجزارة.. مشددا على إزالة كل التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من أضرار بيئية وتعكس مظهر غير حضاري للطريق خاصة بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وأكد راشد على أصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم انجازه وعدم التعدي على الطريق العام وأرصفة المشاة والمبادرة في منع أي سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق، مشدداً على رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى منشاة تتعدي على حرم الطريق العام أو أرصفة المشاة.

ووجه المحافظ برفع نواتج الأعمال من المخلفات والرتش أولا بأول مع متابعة أداء شركات النظافة بذلك القطاع ومدى الالتزام بالأعمال المكلفين بها.

وخلال الجولة، وجه كذلك محافظ الجيزة رئيس حي جنوب برفع كافة الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعة للمنشآت والمحال أو أمام العقارات السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بشارع النيل بدءا من ميدان الجلاء وحتى حدوده بحي شمال الجيزة ومراحل التطوير أسفل الكباري بالشارع.