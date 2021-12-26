 رئاسة بيلاروسيا: أصبحنا معتادين على التعايش مع عقوبات دول الغرب - بوابة الشروق
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رئاسة بيلاروسيا: أصبحنا معتادين على التعايش مع عقوبات دول الغرب

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 10:41 م

قالت المتحدثة باسم رئاسة بيلاروسيا ناتاليا إيزمونت، اليوم الأحد، إن بيلاروسيا اعتادت على عقوبات دول الغرب ولا يوجد ما هو جديد بشأن العقوبات بالنسبة لبيلاروسيا.

وأشارت إيزمونت في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بالنسبة للضغط الذي تم ومازال يتم ممارسته ضد بلدنا، فإننا اعتدنا بطريقة ما على التعايش مع تلك الظروف ولا يوجد أي جديد بشأن تلك العقوبات".

وأضافت إيزمونت أن عام 2021 لم يكن سهلا على بيلاروسيا ورئيسها ألكساندر لوكاشينكو، مشددة على أن الدولة كانت مستعدة لذلك، لافتة إلى أن أغلب الأزمات كانت مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

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