وكيل الصحة بالدقهلية ووفد الوزارة يتفقدون مستشفى المنصورة التخصصي

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمرافقة وفد وزارة الصحة في جوله تفقدية لمستشفى المنصورة التخصصي الجديد، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتقرر خلال الجولة تكليف شركات الأجهزة الطبية المسؤولة عن تجهيز مستشفيات وزارة الصحة بمعاينة المستشفى من الغد؛ للبدء الفوري في توريد كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتجهيزه للافتتاح خلال شهر ودخوله الخدمة.

وأكد المحافظ أن افتتاح وتشغيل مستشفى المنصورة سيعد نقلة طبية جديدة للقطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وأضاف أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية، لما تمتلكه من منشآت ومراكز طبية متخصصة ودقيقة، مثل مركز جراحة الكلي والمسالك البولية، ومركز جراحة الجهاز الهضمي، ومركز الأورام وغيرها، بالإضافة إلى ما تملكه من علماء في كافة التخصصات الطبية لهم دور كبير في تطوير المنظومة الصحية في مصر.