ألمانيا: تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا وتسجيل أكثر من 10 آلاف حالة جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 220.7، فيما كان يبلغ أمس 242.9، وكان يبلغ قبل أسبوع 315.4.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10 آلاف و100 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 88 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 180 حالة وفاة قبل أسبوع واحد.

يشار إلى أن أعداد الإصابة التي يتم تسجيلها في ألمانيا تتراجع منذ أكثر من 3 أسابيع، ولكن خبراء يتخوفون من زيادة الأعداد قريبا من جديد بسبب سلالة أوميكرون، التي تنتشر العدوى بها على نحو أسرع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ستة ملايين و991 ألفا و381 حالة إصابة.

لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و113 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 110 آلاف و364 شخصا.