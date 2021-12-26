الهلال الأحمر الليبي ينتشل 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس

تمكنت فرق الهلال الأحمر الليبي، من انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين في موقعين قبالة سواحل منطقة العلوص، التي تبعد 80 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقال الهلال الأحمر الليبي، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، إن فريق انتشال الجثث التابع له، انتشل 17 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة شاطئ منطقة العلوص بينهم طفل رضيع، كما تم انتشال 10 جثث في موقع آخر قريب بينهم امرأتان، وتم إنقاذ 3 مهاجرين وجدوا على قيد الحياة وجرى تقديم الإسعافات لهم.

جدير بالذكر أن حصيلة الضحايا من المهاجرين في حوادث الغرق في عرض المتوسط ارتفعت إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري، و جرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.