إسرائيل تعدم 320 ألف دجاجة بسبب تجدد انتشار انفلونزا الطيور

أعلنت إسرائيل عن خطط لإعدام أعداد إضافية من الدجاج بعدما فشلت عملية إعدام سابقة في وقف انتشار انفلونزا الطيور في مزارع الدجاج بالبلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة اليوم الأحد إن تفشي انفلونزا الطيور بين مزارع تربية الدواجن بالقرب من مارجاليوت على الحدود مع لبنان، يعني أنه يجب إعدام 320 ألف دجاجة بياضة أخرى.

كما سجلت مزارع تربية الدجاج في إسرائيل حالات نفوق جماعي بسبب انفلونزا الطيور. ويأتي تفشي المرض حاليا على الرغم من قيام مزارعي الدواجن في إسرائيلي بإعدام نحو 244 ألف دجاجة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "وزارة الزراعة تشعر بالقلق من إمكانية إصابة البشر من الدجاج المصاب بالقرب من منازلهم".