 محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بتكثف حملات إزالة التعديات والأسواق العشوائية - بوابة الشروق
الأحد 26 ديسمبر 2021 4:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بتكثف حملات إزالة التعديات والأسواق العشوائية

اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
أ ش أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 3:56 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 3:56 ص

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات والقضاء على الأسواق العشوائية، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة استجابة لشكاوى المواطنين.
وفي هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال وحدة التدخل السريع برئاسة اللواء محمد عبد الله والإدارة العامة للمتابعة برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع ومناطق متفرقة بنطاق أحياء شرق ووسط والجمرك، حيث تم خلالها مصادرة والتحفظ على جميع الإشغالات والتعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك