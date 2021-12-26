الولايات المتحدة تلغي 633 رحلة جوية داخلية وخارجية بسبب أوميكرون

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه حتى ظهر اليوم تم إلغاء 633 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة، وتأجيل مواعيد 1300 رحلة جوية أخرى، موضحة أنه تم إلغاء أكثر من ألفين رحلة عالميا.

وأوضحت الشبكة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه بحسب إحصائيات المواقع المتخصصة في رصد الطيران، فإنه خلال عطلة احتفالات عيد الميلاد، الجمعة والسبت والأحد، تم إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة عالميا بينهم 1700 داخل الولايات المتحدة أو متجهة إليها.

ويأتي ذلك لليوم الثالث على التولي بسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ عشية احتفالات عيد الميلاد مرورا بيوم الاحتفالات وحتى اليوم الذي يليه، وهو ما حال دون سفر آلاف الأمريكيين لقضاء العطلة مع عائلاتهم.