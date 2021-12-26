 احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. قومي المرأة بالمنيا ينظم احتفالية لذوي الهمم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. قومي المرأة بالمنيا ينظم احتفالية لذوي الهمم

ماهرعبد الصبور
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 2:34 م

قالت دكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا، إن مقر الفرع شهد احتفالية ذوي الهمم في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وقصر ثقافة المنيا.

وأضافت مقررة الفرع، أن ذلك تم بحضور كل من "دكتوره هبة أبو زيد، وسمية بهاء عضوتي الفرع وممثلتي مقعد المرأة ذات الإعاقة، والدكتور شنطوري إمام وأماني تامر، ودكتورة منال عبد السلام، وصباح رمضان أعضاء الفرع".

من ناحيته، أشاد دكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية وتربية طفولة، في كلمته بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بالاهتمام والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد عميد كليتي التربية والطفولة، على أهمية وضرورة الشراكة والتكاتف بين الجهات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت مقررة الفرع، عن تسليم 3 كراسي كهربائية متحركة لـ 3 أشقاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعداد لتسليم 16 من الأجهزة التعويضية لسيدات وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تقديم هدايا للأطفال ذوي الهمم الحاضرين بالحفل وهدايا تذكارية للحضور.

وقدم الأشخاص ذوي الإعاقة من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع اسكتشات غنائية وأغاني فردية مصحوبة بترجمة للغة الإشارة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأغاني التي قدمها الفنان هيثم يرافقه الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة.


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