الحزب الموريتاني الحاكم: لا تهاون مع «المشوشين» على إنجازات الرئيس الغزاوني

قال رئيس الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" سيدي محمد ولد الطالب اعمر، إن حزبه لن يتهاون مع من "يشوش" على إنجازات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني.

وأكد المسؤول الحزبي - خلال مهرجان شعبي حاشد في نواكشوط مساء اليوم السبت، حضره أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين - أن الرئيس الموريتاني لا يدخر جهداً من أجل إسعاد المواطنين، وتهيئتهم لغد مشرق، مشيرا إلى أن كل همه هو التحاق البلاد بركب الأمم الفاعلة في العالم.

وأشار إلى أنه حزبه لن يتهاون مع من "يشوش" على إنجازات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني، لافتا إلى أنهم في الحزب سيقفون في المرصاد لكل من يريد الالتفاف على الإنجازات العملاقة.

ولفت إلى أن الفترة التي مضت من حكم الرئيس الغزواني، كانت كافية ليتأكد الجميع من التزامات الرئيس الجمهورية، التي تعتبر عن إرادة صادقة وجادة، وفق تعبيره، لافتا إلى أن الحكومة عملت - خلال الفترة الماضية - على وضع أسس قوية لتعزيز استقلال القضاء ودعم اللامركزية،وإصلاح مدونة الشغل والضمان الاجتماعي ومحاربة الفساد.