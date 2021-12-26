القوات الإسرائيلية تقتحم منزل محافظ القدس

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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، وعاثت فيه خرابا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

ووفق الوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي فوزي الباسطي في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وأجرت فيه عمليات تفتيش دقيقة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الليلة الماضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.