فاروق الباز: التلسكوب جيمس ويب يستهدف استكشاف الكون كله

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنّ التلسكوب جيمس ويب الذي ستطلق وكالة ناسا للفضاء يستهدف استكشاف الكون بأكمله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ التلسكوب سيصل إلى مسافة تقدر بأربعة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، ليكون في مكان ثابت بالنسبة للشمس.

وأوضح أن التلسكوب سيلتقط صورًا للكون ويبعث بها للأرض للتعرف على ما هو موجود على أطراف الكون، مرجحًا أن تكون هناك نجوم أكبر من الشمس، وأن تكون هناك أيضًا كواكب كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن الفلكيين يؤكدون أن هناك أقمارًا قريبة جدًا من شكل الأرض، وحجمها قريب منها، وأن بيئتها تشبه بيئة الأرض بشكل كبير، لكنّه أوضح أنه لا يوجد إثبات قاطع بأنها توجد بالقرب من الأرض.

ولفت إلى أن فوائد هذه الخطوة تتمثل في علم ومعرفة وتقدم تكنولوجي كبير وتطور فيزيائي وفلكي.

وتفتتح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اليوم السبت، التليسكوب الفضائي جيمس ويب، أحد أهم وأكبر الأحداث لأنه استغرق 30 عامًا في بنائه، وسيكون بمثابة ثورة في عالم اكتشاف الفضاء وسيعطي فرصة أكبر لاكتشاف بدايه الكون ووجود حياة أو كائنات فى باقي المجرات.