نظم متحف شرم الشيخ، فعاليات الورشة الفنية لطلاب المدارس تحت شعار"قدموا الهدايا"؛ احتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة على مدار يومين خلال الفترة المسائية، واستهدفت الورشة الطلاب من سن 5 سنوات حتى 12 عامًا، بهدف تعليم الأطفال أساسيات الرسم والتشكيل، وإضفاء البهجة عليهم من خلال ربطهم بالمناسبات والأحداث التي تجري داخل المجتمع من حولهم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح لـ"الشروق" اليوم الأحد، أن الأطفال أظهروا خلال الورشة روح التعاون والمشاركة فيما بينهم، من خلال أنشطة التلوين وتزيين شجرة الكريسماس.

وأشار إلى أن المتحف استقبل أيضًا مجموعة من أطفال الحضانة، وجرى اصطحابهم في جولة داخل القاعات خاصة بتماثيل ومحنطات الحيوانات، كما قامت إدارة المتحف بتنظيم ورشة عمل فينة شارك فيها الأطفال ضمن الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.