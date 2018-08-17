 شعرت أني سأشعل الفتنة.. الشناوي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك - بوابة الشروق
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شعرت أني سأشعل الفتنة.. الشناوي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

محمد جلال
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 2:12 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 2:21 ص

كشف أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، تفاصيل رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال الشناوي خلال حواره مع قناة النهار: «تعرضت لإصابة مع نادي الزمالك وتم الاتفاق على تحمل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تكاليف العملية».

وأضاف: «وتفاجأت بتعاقد الزمالك مع حارسين خاصة أن مدة غيابي عن الفريق والملاعب كانت طويلة».

وأكمل: «شعرت أني سأشعل فتنة في الفريق وقال أحد المسؤولين في "أصرف من معاك أنت بتاخد راتب كبير"».

وواصل الشناوي: «تحدثت مع وكيلي وقتها وقولت له أن لو الزمالك يريد رحيلي انا سأوافق وبالفعل لم أشعر بتمسك الزمالك بي».

وأتم: «لم أريد الرحيل عن الزمالك، وعقب الرحيل لم أتحدث عن التفاصيل الصغيرة لانه بيتي».


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