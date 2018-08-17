كشف أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، تفاصيل رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله إلى بيراميدز.
وقال الشناوي خلال حواره مع قناة النهار: «تعرضت لإصابة مع نادي الزمالك وتم الاتفاق على تحمل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تكاليف العملية».
وأضاف: «وتفاجأت بتعاقد الزمالك مع حارسين خاصة أن مدة غيابي عن الفريق والملاعب كانت طويلة».
وأكمل: «شعرت أني سأشعل فتنة في الفريق وقال أحد المسؤولين في "أصرف من معاك أنت بتاخد راتب كبير"».
وواصل الشناوي: «تحدثت مع وكيلي وقتها وقولت له أن لو الزمالك يريد رحيلي انا سأوافق وبالفعل لم أشعر بتمسك الزمالك بي».
وأتم: «لم أريد الرحيل عن الزمالك، وعقب الرحيل لم أتحدث عن التفاصيل الصغيرة لانه بيتي».