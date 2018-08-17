سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، تفاصيل رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله إلى بيراميدز.

وقال الشناوي خلال حواره مع قناة النهار: «تعرضت لإصابة مع نادي الزمالك وتم الاتفاق على تحمل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تكاليف العملية».

وأضاف: «وتفاجأت بتعاقد الزمالك مع حارسين خاصة أن مدة غيابي عن الفريق والملاعب كانت طويلة».

وأكمل: «شعرت أني سأشعل فتنة في الفريق وقال أحد المسؤولين في "أصرف من معاك أنت بتاخد راتب كبير"».

وواصل الشناوي: «تحدثت مع وكيلي وقتها وقولت له أن لو الزمالك يريد رحيلي انا سأوافق وبالفعل لم أشعر بتمسك الزمالك بي».

وأتم: «لم أريد الرحيل عن الزمالك، وعقب الرحيل لم أتحدث عن التفاصيل الصغيرة لانه بيتي».