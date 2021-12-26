 كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 279.4 مليون.. وإجمالي اللقاحات 8.92 مليار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 279.4 مليون.. وإجمالي اللقاحات 8.92 مليار

د ب أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 7:51 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 7:51 ص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر279 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 92ر8 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 279 مليونا و 468 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 396 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 923 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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