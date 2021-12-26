تسليم المرحلة الأولى من مشروع برنامج تحسين المعيشة بالشيخ زويد

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقديم المساعدات الإنسانية في محافظة شمال سيناء.

وأشار الدكتور مصطفى المالح، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى الانتهاء من تسليم المشاريع الخاصة ببرنامج "تحسين سبل المعيشة- المشاريع الاقتصادية الصغيرة"، الذي يستهدف المنتقلين من مناطق الشيخ زويد ورفح، والذين عادوا مجددا لمكان إقامتهم بمدينة الشيخ زويد، حيث توفير مصادر دخل لهم وتوفير مشروعات تعود بالفائدة عليهم، وتوفر أيضاً خدمات للمناطق الذي يقطنوها، حيث تم تسليم 50 مشروعا مختلف ما بين مشروعات رعي ومشروعات دواجن وخياطة وتطريز وبقالة، وبعض الحرف اليدوية.

وأكد المالح تسليم المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة ليقوم فريق التقييم بمتابعة عمل مشروعات المرحلة الأولى على فترات؛ للتأكد من سير العمل بها بشكل جيد وأن المستفيدين من المشروعات قد بدأوا بتحقيق الهدف المرجو، وهو ضمان توفير مصدر دخل ملائم للأسرة، وليتحقيق الهدف الإنساني من البرنامج بتحسين سبل المعيشة للأسر المستفيدة من البرنامج.