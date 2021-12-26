انطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بجنوب سيناء

أطلق اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، بحضور محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية، وتهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج الوزارة..

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية تضم 2700 لاعب من سن 15إلى 25 عامًا، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة.

وأوضح أن المنافسات الرياضية تتضمن العديد من الألعاب الرياضية مثل تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم . الملاحة الرياضية. كرة السرعة، وستقام المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين بمدينة أسوان.