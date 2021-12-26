زعيم شيعي يرفض وجود قوات أمريكية في قاعدتي عين الأسد والحرير

حذر الزعيم الشيعي قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق اليوم الأحد من أن تنسيقية المقاومة العراقية ستعتبر تحليق أي طائرة عسكرية في منطقة تخلو من تواجد لتنظيم داعش في العراق طيرانا معاديا.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي لحركة عصائب أهل الحق" أن تنسيقية المقاومة ترفض بقاء أي قوات أمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار والحرير في محافظة أربيل وإنها ستعتبر تحليق أي طائرة عسكرية في منطقة تخلو من داعش طيرانا معاديا" .

وأضاف "أن المقاومة لا ترغب بتكرار تجربة التمكين والتدريب السابقة للقوات الأمريكية كي لا تتكرر مأساة عام 2014 و ماتبعها من أحداث ولا يمكن القبول بوجود 2500 مستشار أمريكي لأن العدد خلاف المعقول و أن عدد المستشارين خاضع للجهات الفنية العراقية وليست واشنطن من تحدد ذلك".

وشدد الزعيم الشيعي على أن" للمقاومة حق الرد إذا لم تنسحب القوات الأمريكية وفق شروطنا وأن تنسيقية المقاومة هي من تحدد موعد الرد على الاحتلال".

وذكر لايوجد" طرح أمريكي حقيقي حول الإنسحاب من ناحية الجهات العسكرية وأن الطرح السياسي الأمريكي يشير إلى تغيير عنوان القوات المتواجدة في العراق وأن سحب منظومة الباتريوت من بعض القواعد العسكرية لا علاقة له باتفاق الانسحاب الأمريكي من العراق وإنما خاضع لسياسة تتعلق بالمنطقة.

وتتجه الأنظار في العراق الى إعلان رسمي لانسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق بنهاية العام الحالي والإبقاء على عدد من المستشارين والخبراء لدعم تطوير قدرات القوات العراقية غالبيتهم العظمى من قوات حلف شمالي الاطلسي/الناتو/.