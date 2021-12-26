أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بإنشاء فرع للشهر العقاري بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة، تلك المشروعات وحدة صحة الأسرة ومركز الإسعاف.

وينص قرار وزير العدل على أن ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق المراشدة) - مركز الوقف - يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوقف ويكون مقره مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة - مركز الوقف التابع لمحافظة قنا ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي قبطل الاختصاص بشأنه معقودا لفرع توثيق الوقف مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.