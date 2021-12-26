الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المنازل بجوار مترو المرج

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، مساء اليوم، علي حريق اندلع داخل أحد المنازل بالقرب من مترو المرج، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقي اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل منزل قريب من مترو المرج، وفور انتقال قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونا أمنيا بمحيط الحريق.

ودفعت الحماية للمدنية ب ٣ سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتداده للمباني المجاورة، وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع داخل الطابق الثاني لمنزل مكون طابقين ولم ينتج عن وجود إصابات أو متوفين.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لحريق مندلع بجوار محطة مترو المرج الغربية، ويظهر في الفيديو جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وسط تجمع عشرات من الأهالي.