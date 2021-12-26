ألمانيا: رئيس مكتب مكافحة الاحتكار يطالب بزيادة الميزانية وعدد العاملين

طالب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في ألمانيا، اندرياس مونت، بزيادة ميزانية مكتبه وعدد العاملين فيه.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال مونت:" لا يمكننا الاضطلاع بمهامنا بشكل دائم بالإمكانات الموجودة، فنحن نواجه شركات قوية ذات موارد غير محدودة".

وأضاف مونت أن المكتب حصل مؤخرا على صلاحيات مهمة جديدة للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة من جانب الشركات الرقمية الكبيرة مشيرا إلى أن المكتب فتح سبع قضايا جديدة في هذا العام وحده.

وتابع مونت أن رفع قدرات المكتب " سيكون مجديا إلى أبعد حد تحديدا مع إضافة الاختصاص المتعلق بحماية المستهلك".

يذكر أن خطط الحكومة الألمانية الجديدة ستعهد إلى المكتب بمهام جديدة فضلا عن تعزيز دوره في حماية المستهلك.

وأوضح مونت أنه يعز عليه المطالبة بزيادة عدد العاملين عبر الصحيفة " لكننا يجب أن نقوم بهذه الإجراءات المعقدة للغاية في غضون مدة زمنية مناسبة وأن نتمكن من جعلها صالحة للتقديم إلى المحكمة في النهاية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عدد كاف من العاملين".

وأعرب مونت مجددا عن قلقه حيال المنافسة في أسواق الطاقة وقال إن " الطريق نحو التحول في مجال الطاقة طريق طموح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اختناقات في الكهرباء على سبيل المثال ولا ينبغي لأحد أن يستفيد من هذا الأمر بشكل مخالف ويستغل موقعه".

وأكد مونت على الأهمية الكبيرة للتنافس بالنسبة لسوق الطاقة والاستدامة وذكر أن عدد المشاركين في السوق آخذ في الانخفاض حاليا لأسباب منها على سبيل المثال إغلاق محطات الطاقة النووية والتخلي عن الاعتماد على الفحم في استخراج الطاقة.