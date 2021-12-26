أكدمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه يتمني اغلاق صفحة الخلافات مع النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وخاصة انه يحترم الاهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك العريق في امداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الالعاب الرياضية.

جاء ذلك بعد حصول رئيس الزمالك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتبرئته من اتهامات السب والقذف التي واجهها مرتضى من جانب محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الاحد في القضية رقم ١٤٥١ لسنه ٢٠٢١ جنح اقتصادية برئاسة السيد المستشار احمد عبد القهار وعضوية السادة المستشارون محمد يوسف وأحمد الجندي وخالد أبو زينه حكما ببراءة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الدعوي المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي والمدير التنفيذي.