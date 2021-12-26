جبالي يفتتح الجلسة العامة ويحيل تعديلات الرياضة والشهر العقاري والتأمينات للجان المختصة

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة قبل قليل.

وأحال جبالي، عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية، تضمنت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، شملت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة القوى العاملة.

فيما أحال مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.

بينما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.