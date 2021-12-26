مرزوق محمد يخوض انتخابات اللجنة الأولمبية على العضوية

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تقدم مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، بأوراق ترشحه في انتخابات اللجنة الأولمبية المقرر إقامتها يوم 23 أبريل المقبل بمقر اللجنة في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يخوض مرزوق انتخابات اللجنة الأولمبية على منصب العضوية.

وقال مرزوق محمد، أنه قرر الترشح من أجل المساهمة في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام، ورياضة الجودو بشكل خاص.

وتابع: "أتوقع حدوث طفرة رياضية خلال الفترة المقبلة، في ظل دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، والتطور الكبير الذي شهدته المنشآت الرياضية خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتلقت اللجنة الأولمبية حتى الآن عدد من طلبات الترشح جاءت كالتالي:

هشام حطب - اتحاد الفروسية (رئيس)

أحمد ناصر - اتحاد الترايثلون (رئيس)

علاء جبر - اتحاد القوس والسهم (نائب أول)

ياسر إدريس - اتحاد السباحة (نائب ثانٍ)

شريف العريان - اتحاد الخماسي الحديث (أمين عام)

محمد عبدالمطلب - اتحاد السلة (أمين عام مساعد)

عبد العزيز غنيم - اتحاد الملاكمة (أمين صندوق)

عبد المنعم الحسيني - اتحاد السلاح (عضو)

الباسل عبدالله - اتحاد الشراع (عضو)

أيمن شويتة - اتحاد الكانوي والكايك (عضو)

شريف القماطي - اتحاد التجديف (عضو)

تيمور أبوالخير - اتحاد الجولف (عضو)

معتز عاشور - اتحاد تنس الطاولة (عضو)

شريف كمال - اتحاد الهوكي (عضو)

محمد عبدالمقصود - اتحاد رفع الأثقال (عضو)

حسن محمود - اتحاد التنس (عضو)

مرزوق محمد – اتحاد الجودو (عضو)

آية مدني - عضو عن لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من رئيس ونائب أول ونائب ثاني وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وثمانية أعضاء.

وكانت الأولمبية قد فتحت باب الترشح للانتخابات الإثنين الماضي، ولم يتقدم أحد بأوراق ترشحه في اليوم الأول.

وأعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، إقامة انتخابات اللجنة يوم 23 أبريل المقبل، بمقر اللجنة في مدينة نصر، في حضور أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت خطابًا رسميًّا للجنة الأولمبية تطلب فيه بعدم إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الرياضة، وذلك حرصًا على سلامة إجراءات الجمعية العمومية.