ألمانيا تحقق هدف إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم كورونا بحلول نهاية العام

أعلنت الحكومة الألمانية تحقيق هدفها الذي كانت وضعته منتصف الشهر الماضي والرامي إلى إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة تجاوز هذا الهدف اليوم الأحد.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن " حملة الجرعات التنشيطية في ألمانيا تسير على قدم وساق، وقد حققنا الآن هدفا مرحليا مهما يمكن لنا جميعا أن نكون فخورين به".

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن هذا الهدف تم تحقيقه.

ووجه لاوترباخ الشكر إلى الجميع الذين أسهموا في ذلك ولاسيما الأطباء وكذلك هؤلاء الذين أخذوا التطعيم وقال:" أنتم بذلك قمتم بخدمة عظيمة لأنفسكم وللمجتمع".

ودعا لاوترباخ الجميع إلى الاستمرار بسرعة عالية وقال: " سندخل الجولة الثانية، وهدفنا هو مواصلة حملة الجرعات التنشيطية بسرعة عالية على مدار الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من أن نقلل على نحو ملحوظ عدد حالات دخول المستشفيات بسبب متحور أوميكرون".

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن حملة الجرعات التنشيطية الحالية في ألمانيا ربما هي الأكثر نشاطا في أوروبا " وسنواصلها بكل السبل".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في أعقاب مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات في الثامن عشر من الشهر الماضي عن هدف إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام لكنه قصرها آنذاك على الجرعات التنشيطية فقط. وبدأ العد من ذلك اليوم.

لكن شولتس عاد وقال في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري:" أود أن نأخذ في ألمانيا 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام كجرعة أولى أو جرعة ثانية أو جرعة تنشيطية". ثم عاد شولتس في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وعدل موعد تحقيق الهدف ليصبح عيد الميلاد وقال:" نستهدف إعطاء ما يصل إلى 30 مليون جرعة تطعيم بحلول عيد الميلاد، وثمة أمور كثيرة توحي بأننا سنحقق هذا الهدف".

يذكر أن الجرعات التي تم إعطاؤها منذ 18 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وزادت عن 30 مليون جرعة تألفت من أكثر من خمسة ملايين جرعة أولى وثانية، ونحو 25 مليون جرعة تنشيطية.

وفي ظل موجة أوميكرون التي باتت تهدد البلاد، طالب لاوترباخ غير الملقحين بأخذ التطعيم وقال : " حتى الجرعة الأولى تضعف مسار المرض في حالة الإصابة بمتحور دلتا وتضعفه بقوة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون، لم يفت الآوان أبدا للبدء في التطعيم".

كانت حملة التطعيم ضد كورونا بدأت في ألمانيا قبل عام في السابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر 2020، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم نحو 147 مليون جرعة.

ويسعى شولتس إلى إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم أخرى بحلول نهاية كانون ثان/يناير المقبل بحيث يصل معدل التطعيم إلى 80% بمعنى أن يكون قد حصل أربعة من كل خمسة أشخاص على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية اليوم:" الحكومة تسعى إلى وصول معدل التطعيم إلى 80% بحلول نهاية كانون ثان/يناير"، وكانت الحكومة أعلنت قبل عيد الميلاد أنها تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بحلول السابع من الشهر المقبل.

كانت بداية الحملة متباطئة والسبب في ذلك ندرة اللقاحات وذلك قبل أن يتوافر اللقاح بكثرة على مدار الربيع الماضي وزادت سرعة التطعيم على نحو ملحوظ عندئذ.

وتراجع الاهتمام بالتطعيم بشكل ملحوظ مع حلول نهاية الصيف وفي الخريف حيث كان العديد من الناس تلقوا التطعيم مرتين فيما استمر آخرون في رفض أخذ التطعيم. وعادت الحملة مرة أخرى إلى قوتها مع تصاعد الموجة الرابعة للوباء وما اقترن به من تشديد القواعد والتوصية بأخذ الجرعة التنشيطية.

يذكر أن نصف الناس في ألمانيا غير راضين عن تنظيم حملة التطعيم حيث أظهرت نتائج استطلاع لمعهد "يوجوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 19% من سكان ألمانيا "غير راضين بشدة" و31% من سكان ألمانيا "غير راضين إلى حد ما" عن الحملة. في المقابل قال 36% إنهم "راضون إلى حد ما" وقال 7% إنهم "راضون بشدة" عن الحملة.

وحسب البيانات الصادرة اليوم، فإن ما لا يقل عن 9ر58 مليون شخص في المانيا أخذ جرعتين للتطعيم أو الجرعة الوحيدة من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك بنسبة تبلغ 8ر70% من إجمالي عدد سكان البلاد. فيما وصلت نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل إلى 8ر73%.

وأظهرت لوحة التطعيم الخاصة بمعهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد غير الملقحين في ألمانيا يبلغ حاليا 7ر21 مليون شخص بنسبة 2ر26% من السكان منهم 4 مليون شخص في الشريحة العمرية حتى أربع سنوات (بنسبة 8ر4% من السكان) وهذه الشريحة العمرية لا يتوافر لها لقاح للتطعيم.

وبلغ إجمالي ما حصلت عليه ألمانيا من جرعات لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري 9ر159 مليون جرعة منهم 3ر116 مليون جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر، و9ر23 مليون جرعة من لقاح موديرنا و4ر14 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و2ر5 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.