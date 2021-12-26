 المغرب: الجامعة العربية أوصت باعتماد «خريطة المملكة كاملة» خلال جميع فعالياتها - بوابة الشروق
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المغرب: الجامعة العربية أوصت باعتماد «خريطة المملكة كاملة» خلال جميع فعالياتها

رويترز
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 7:28 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 7:28 ص

أفادت وكالة الأنباء المغربية بأن جامعة الدول العربية وجهت مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد "خريطة المغرب كاملة" في الفعاليات التي تنظمها.

ونقلت الوكالة الرسمية المغربية عن مصادر دبلوماسية أن جامعة الدول العربية "عممت المذكرة على الهيئات والمنظمات التابعة لها وطالبت بالالتزام بفحواها".

ويعتبر المغرب منطقة الصحراء المتنازع عليها جزءا من ترابه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.

وكانت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب قد اعترفت، العام الماضي، بسيادة المغرب على الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد منذ عقود نزاعا بين "البوليساريو" والمغرب.


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