تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" شديدة العدوى في القطاع.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن حالة الإصابة الأولى بمتحور "أوميكرون" سجلت لحالة مقيمة داخل القطاع ما يثير المخاوف من تفشي المتحور.

وأضاف أن "اكتشاف هذه الإصابة يؤكد أن سلالة أوميكرون منتشرة وموجودة في المجتمع"، محذرا من أن تكون الموجة الرابعة لجائحة كورونا عنيفة بعد دخول السلالة الجديدة.

ونبه إلى أن "قدرة متحور أوميكرون على الانتشار الهائل سيحدث إصابات هائلة ويجب أن نسارع بتعظيم جهوزيتنا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا".

ودعا ضهير إلى تدخل دولي للضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح بتوريد معدات مواجهة جائحة كورونا إلى قطاع غزة بما في ذلك محطات توليد الأوكسجين الضرورية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن وفاة سبعة مصابين وتسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس أن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الضفة الغربية ارتفع إلى 23 حالة، بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حتى اليوم أكثر من 468 ألف إصابة بجائحة كورونا منهم 4907 حالات وفاة ،حسب إحصائيات رسمية.