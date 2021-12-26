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حسم أحمد شوبير، موقف محمود عبدالمنعم كهربا، مع النادي الأهلي، بعد ابتعاد اللاعب تمامًا عن المشاركة مع الفريق الأحمر، في ظل أزمته مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي بمحطة راديو (أون سبورت):" لدي معلومات مؤكدة بأن الأهلي بدأ التفاوض مع عدد من الأندية العربية لإعارة كهربا في شهر يناير المقبل".

وأضاف:" الأهلي قام خلال الفترة الماضية، بعدد من الاتصالات الخارجية، لإعارة كهربا".

وأكمل:" كهربا لاعب كبير ولديه عروض كثيرة محلية وخارجية، فرصته في اللعب مع موسيماني أصبحت مستحيلة، الجنوب إفريقي يرفض وجوده".

وأتم:" في رأيي لو حصلت معجزة ممكن كهربا يشارك مع موسيماني، في زمن لم يعد به معجزات".