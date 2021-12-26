 إيطاليا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 9:04 م

سجلت إيطاليا 24 ألفا و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 81 وفاة إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 5 ملايين و622 ألفا و431 إصابة، والوفيات إلى 136 ألفا و530 وفاة.

وبلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح التي أعطتها البلاد لسكانها المؤهلين للتطعيم 44 مليونا و570 ألفا و882، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ويصل عدد من تم تطعيمهم بشكل كامل 44 مليونا و570 ألفا و882 شحصا، لتصل نسبة من تم تطعيمهم بشكل كامل إلى 92ر73%.

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