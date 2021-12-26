الأمن الإيراني يضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال اشتباك مع مهربين وسط البلاد

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة يزد الإيرانية العميد عباس علي بهداني فرد عن ضبط 720 كيلوجرام من المواد المخدرة خلال اشتباك مسلح مع مهربين في المنطقة الصحراوية التابعة للمحافظة الواقعة وسط إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن رجال الشرطة تمكنوا من خلال تحقيقات واسعة من تحديد سيارة المهربين في الصحراء المركزية في البلاد ومن ثم وجهوا لها أوامر بالتوقف إلا أن المهربين بادروا للهرب وإطلاق النار على الشرطة.

وتابع :"بعد اشتداد حدة الاشتباك بين الشرطة والمهربين جرى تدمير سيارة المهربين بقذيفة /آر بي جي/ وبعد تفتيش بقايا السيارة تم العثور على هذه الكمية من المخدرات التي تم شحنها من حدود شرق البلاد"، فضلا عن كمية من الذخيرة.

وأوضح أن المهربين لاذوا بالفرار من منطقة الاشتباك مستغلين تضاريس المنطقة، وتعمل قوى الأمن الداخلي على ملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم.