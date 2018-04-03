ضبط 18 ألف قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 18 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3408 قضايا في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12935 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 218 قضية فى مجال "الضرائب العامة ، جمارك ، الضرائب العقارية والملاهى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 149 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1321 قضية (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.