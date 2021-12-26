 ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تسجل 6394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تسجل 6394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:15 ص | آخر تحديث: الأحد 26 ديسمبر 2021 - 8:15 ص

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تسجيل 6394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على الرغم من تراجع اختبارات الكورونا التي يتم إجراؤها يوم عيد الميلاد.

وذكرت هيئة الاذاعة الاسترالية أن الحالات التي احتاجت لدخول المستشفى ارتفعت من 388 إلى 458 حالة .

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تسجلها أي ولاية.

وقال وزير الصحة بالولاية براد هزارد إنه من المرجح أن يصاب كل شخص بالولاية بمتحور أوميكرون.

وأضاف أن أغلبية من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزية غير ملقحين.

وأوضح" نتوقع أن يصاب كل مواطن بالولاية بمتحور أوميكرون في وقت من الأوقات".

وأضاف" إذا كنا جميعا سنصاب بالمتحور، فإن أفضل طريقة هي أن نحصل على جرعات اللقاح كاملة وتشمل الجرعات التعزيزية".

وقد سجلت ولاية ساوث استراليا حصية إصابات قياسية بلغت 774 حالة، مما دفع السلطات للاعلان عن إعادة تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة في أماكن الضيافة والتجمعات بالمنازل قبل احتفالات العام الجديد.


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