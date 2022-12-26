استمرار تراجع إمدادات الغاز الطبيعي في أمريكا بسبب موجة الصقيع

استمر اختناق إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعد أن تجمدت حقول وخطوط أنابيب الغاز، بسبب موجة الصقيع القوية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، وصل إنتاج الغاز الطبيعي الذي يستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى 90 مليار قدم مكعب بانخفاض نسبته 10% تقريبا عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي يوم 24 ديسمبر الحالي، تراجع الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي إلى 2ر84 مليار قدم مكعب، وتحسن الموقف قليلا أمس، في حين دعت شركات الكهرباء في أغلب مناطق الولايات المتحدة العملاء إلى ترشيد استهلاك الطاقة حتى لا تحدث انقطاعات للكهرباء.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة في ميدلاند بتكساس وهي منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم إلى 59 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية)، في حين تستمر درجات الحرارة أقل من الصفر في الشمال الشرقي حتى الغد على الأقل بحسب تقديرات خبراء الأرصاد.