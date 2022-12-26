الادعاء الفرنسي: 2 من المدانين في هجوم نيس عام 2016 يستأنفان ضد الحكم

قال ممثلو الإدعاء في باريس، اليوم الإثنين، إن رجلين تمت إدانتهما في وقت سابق من الشهر الحالي بارتكاب الهجوم الإرهابي عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية، والذي خلف 86 قتيلا، قدما استئنافا ضد الحكم بسجنهما 18 عاما.

وصدر الحكم في باريس بسجن الرجلين في 13 سبتمبر الماضي بعد إدانتهما بالانتماء إلى عضوية تنظيم إرهابي، ووجدت المحكمة أنهما قدما دعما معنويا وماديا لمرتكب الهجوم الإرهابي، وأوعزا إليه بتنفيذه.

وذكرت وسائل الاعلام الفرنسية أن 6 آخرين مدانين في المحاكمة وحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين عامين و12 عاما، لن يستأنفوا ضد الحكم.

يذكر أن التونسي محمد لحويج بوهلال قاد شاحنة ثقيلة في 14 يوليو 2016، ودهس حشدا على طريق برومناد ديزأنجليه الساحلي بمدينة نيس على البحر المتوسط، كما أطلق الرصاص على أشخاص.

وأودى الحادث بحياة 86 شخصا، وأصاب أكثر من 200 آخرين، وبعد الهجوم الذي وقع في المساء حيث كان المواطنون يحتفلون بالعيد الوطني، أطلقت الشرطة النار على الجاني وأردته قتيلا.