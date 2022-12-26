تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعد أن تم إيقافها لأكثر من شهر بسبب إقامة بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022»، بالإضافة إلى إقامة منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وترغب أندية البريميرليج في تحقيق نتائج إيجابية في جولة الـ«بوكسينج داي» قبل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وتقدم الشروق خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

برينفورد × توتنهام هوتسبير الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة beIN Sports 1HD Premium

كريستال بالاس × فولهام الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

إيفرتون × وولفرهامبتون الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتي × نيوكاسل يونايتد الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون × برايتون الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

أستون فيلا × ليفربول الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال × وست هام يونايتد الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي

الفتح × الشباب الساعة الثانية والنصف عصرا

الباطن × الرائد الساعة الثانية والنصف عصرا

الاتحاد × التعاون الساعة الخامسة مساءا

الفيحاء × الطائي الساعة الخامسة مساءا

النصر × الهلال الساعة السابعة والنصف مساءا