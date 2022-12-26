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اليوم.. عقد المقابلات الشخصية للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 11:05 ص

تعقد، اليوم، وزارة التربية والتعليم، مقابلات المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، وذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه يتم مقابلة المرشحين بجميع قطاعات التعليم الصناعي اليوم الإثنين، والأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري؛ لعقد مقابلات لجميع قطاعات التعليم التجاري، والخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري للقطاع المركزي تجاري وفندقي وصناعي.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في كتاب دوري، أنه سيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية 27 مايو القادم.


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