القوات الأوكرانية تصد الهجمات الروسية حول باخموت في دونيتسك

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أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية صدت عدة هجمات روسية في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت المتنازع عليها في إقليم دونيتسك الواقع شرقي البلاد.

وقالت هيئة الأركان أيضا إن المدفعية الأوكرانية قصفت القوات الروسية في قرية بولوفينكينو في إقليم لوهانسك المجاور، مما أسفر عن مقتل أو إصابة نحو 150 مقاتلا روسيا.

وأوضح التقرير أن ضربات مدفعية مماثلة استهدفت جنود روس في إقليم خيرسون في الجنوب أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديا وإصابة 100 آخرين.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.