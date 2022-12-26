كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 30 ألف حالة اليوم الاثنين، وقد جاء ذلك بسبب انخفاض عدد الاختبارات في عطلة عيد الميلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 25 ألفا و545 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 67 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و684 ألفا و600 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 42 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و832 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 583 حالة، بانخفاض تسع حالة عن اليوم السابق.