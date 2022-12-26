اتحاد العاصمة الجزائري يقيل مدربه شارف ويستعين بجهود بن شيخة

أفاد تقرير إخباري اليوم الإثنين بأن نادي اتحاد العاصمة عين عبد الحق بن شيخة، مديرا فنيا جديدا له خلفا لبوعلام شارف، الذي جرى إقالته .

وذكرت صحيفة " الخبر" عبر موقعها الالكتروني، إن بن شيخة سيحل محل شارف، على أن يتولى فريد زميتي، منصب المدرب المساعد وفريد بن ملاط، مدرب حراس المرمى في انتظار اختيار مدرب لياقة جديد.

وأوضحت الصحيفة أن بن شيخة، الذي أقيل من تدريب نادي نهضة بركان المغربي الشهر الماضي.

ولم يصدر أي تعليق عن إدارة نادي اتحاد العاصمة حتى الآن.

وواجه بوعلام شارف، عاصفة من الانتقادات في الفترة الاخيرة لتراجع نتائج الفريق الذي حقق فوزه الأول في ست مباريات بالدوري عندما تغلب على ضيفه النادي الرياضي القسنطيني الوصيف 2/1، السبت الماضي، ضمن المرحلة الخامسة عشرة والأخيرة من جولة الذهاب.

يذكر ان اتحاد العاصمة يحتل المركز السابع بجدول الترتيب مناصفة مع مولودية وهران برصيد 22 نقطة.