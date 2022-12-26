نبيل فهمي يكتب: بداية عقد اللا نظام

يجمع الكثيرون على أن إرساء أى نظام سياسى دولى يتطلب وجود قواعد حاسمة لتنظيم العلاقات، أو دولة أو مجموعة من الدول «المهيمنة»، تفرض الواقع أمام تيارات متضاربة، وهو ما شهدناه خلال الامبراطورية البريطانية أو الاستعمار الأوروبى القديم فى النصف الأول من القرن الماضى، قبل أن تتولى الولايات المتحدة هذا الدورمع ترك مساحة لاستيعاب الاتحاد السوفيتى بعد الحرب العالمية الثانية، هيمنة تزامنت مع إنشاء الأمم المتحدة وتبنى ميثاقها كمستند أساسى وقاعدة للعلاقات الدولية، واستكملت بالمنظومة الاقتصادية المعروفة بنظام بريتون وودز، أى فى مرحلة معينة خلال القرن الماضى توفر شقا المعادلة لتثبيت النظام الدولى، القوة المهيمنة والقواعد المنظمة للعلاقات، مع انحياز واضح تجاه الدول الكبرى والغربية.

ومنذ إنشاء الامم المتحدة تضاعفت عضويتها خمس مرات تقريبا، ولم تعد الاغلبية للدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وبعض الآخرين، وبعد انضمام الصين لمنظمة وتوليها عضوية دائمة فى مجلس الأمن الدولى بثقلها الاقتصادى والإنسانى والسياسى ازدادت ونشطت الدعوات لتعديل النظام الدولى، بغية جعله أكثر عدالة واستجابة لتطلعات الغالبية العظمى للدول، وقلت قدرة الدول الكبرى الغربية والشرقية على فرض هيمنتها، فلم تعد تحترم القواعد العامة المنظمة للعلاقات الخارجية، وابتعدت عن المنظومة الجامعة متعددة الأطراف، مفضلة التشاور والتجمع فى إطار مجموعات مصغرة من الدول «شبيهة التفكير»، فاهتزت أصول النظام الدولى، وارتجفت مع تصادم الدول الكبرى على أساليب واهداف الهيمنة السياسية، كما شهدنا اخيرا مع غزو روسيا لأوكرانيا، ومع إعلان الصين صراحة عن استعدادها اتخاذ مواقف أكثر قوة وتأثيرا فى الساحة الدولية.

ولم يعد النظام الدولى الحالى يلبى احتياجات أغلب دول العالم، أو أسسه تتوافق مع الأوضاع السياسية والاجتماعية فى القرن الـ٢١، ونحن الآن فى مرحلة إعادة الترتيب والتمركز، وقد يمتد ذلك ويتجاوز عقدا من الزمن أو المزيد، وإنما الجديد هو فى غياب الدولة أو القوة المهيمنة على الساحة وغياب رؤى واضحة للطريق الذى يجب أن يسلك وعدم احترام المبادئ العامة كله فى آن واحد.

الولايات المتحدة بين توجه انعزالى انكماشى تقليدى، وبين من يرون ضبط الحركة الامريكية بتقسيم العالم بين نظم ديمقراطية يتم التعامل معها ونظم أوتوقراطى يعمل على تجنبها أو التصادم معها، وهى الآن فى حيرة داخلية ولم يعد المواطن الامريكى معنيا أو يهتم بالسياسة الخارجية إلا إذا فرضت عليه.

وتجد روسيا نفسها فى وضع مقلق ومحير كذلك، فلم تعد مقدرة كإحدى قطبى النظام الدولى، وأصبحت غير قادرة على القيام بدور حاسم فى تشكيل نظام جديد، بل ان استمرار دورها كطرف متميز مرهون بادارة كفء لعلاقتها مع أوروبا ايجابيا وسلبيا، باعتبار أن القارة العجوز هى ساحة التأثير الأولى لروسيا، والسبب الرئيسى لاهتمام الأمريكى والغربى بها، ودورها مع الصين هو دور المكمل لتحرك تحدده الاخيرة فى المقام الأول، وتعلم روسيا أن تنشيط دورها ومكانتها دوليا يفرض أعباء ضخمة عليها تتجاوز قدراتها حاليا، وعنصر القوة لديها الآن فى أنها تعتبر عنوانا لمن لم يعد مقبولا دوليا، أو لا يستطيع الانضمام إلى المعسكر الغربى مثل إيران.

وهناك مؤشرات عديدة ان الصين تريد تغيير النظام الدولى والذى استفادت منه كثيرا فى نموها الاقتصادى القوى خلال العقود الثلاثة الماضية، وترحب والعديد من الدول النامية بذلك، وإنما من جانب اخر اثارت الثقة السياسية الصينية المتزايدة قلقا غربيا وكذلك بين الدول الاسيوية المجاورة، خاصة مع تنامى حديث القيادات الصينية الجديدة عن «الاعتبارات الامنية» فى خطابهم السياسى، وفى غياب طرح صينى واضح الأساس الايديولوجى أو النظرى لسياساتها الخارجية، بعدما تحولت من دولة داعمة للدول النامية إلى طرف على استعداد القيام بدور رائد فى تشكيل النظام الدولى المعاصر، واعتقد ان السياسات الصينية وايديولوجياتها المستقبلية كدولة رائدة لم تشكل كلية وتتأثر بحجم الضغوط الأوروبية لتحجيمها عالميا.

كل هذه التحولات تجعل دولا أخرى عديدة مثل اليابان وألمانيا بل وأوروبا باكملها تعيد حساباتها الخارجية وتغير من أسس علاقاتها، واليابان لديها كل مكونات تصنيع الأسلحة النووية، والسويد تخلت عن سياسة الحياد، وتقدمت للانضمام إلى حلف الشمال الأطلنطى وكذلك فنلندا، ورفعت ألمانيا من ميزانيتها العسكرية وأصبحت لاول مرة تورد أسلحة وطنية إلى مناطق نزاع، وينتظر أن يمتد ذلك إلى ساحات اقليمية مختلفة ونشهد سباقا متناميا للعسكرة والتنافس بين قوة سياسية واقتصادية واجتماعية، وفقا لاعتبارات توازن القوة والصفقات التعاقدية قصيرة الأجل حسب المصلحة والامكانيات، وسيكون لذلك مردود على النظام الدولى الذى غلب عليه الهيمنة الغربية والريادة أمريكية منذ منتصف القرن الماضى.

وسنجد العقد القادم على الأقل مليئا بالتغيرات والمواءمات الدولية، عقدا بلا نظام، تبرز فيه ثلاثة توجهات متوازية فى الممارسات السياسية للدول الوطنية، أولها المزيد من البراجماتية والقبول بالأمر الواقع دون مراعاة للحق والباطل، مما يرجح قانون القوة على قوة القانون، والتوجه الثانى هو انكماش فى العلاقات الخارجية التى تدار فى سياق متعدد الأطراف ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، واستبدال ذلك بتكتلات أصغر نطاقا وأكثر توافقا حسب الموضوع والحالة، مما سيسرع من معادلات التغيير والتفكيك للنظام الدولى المعاصر، أو ما تبقى منه، كما سنجد توجها نحو الانعزالية وارتفاع النبرة الوطنية المنفردة، رغم أن تجارب الأعوام الأخيرة مع جائحة كوفيد الجديد أو تداعيات التغير المناخى اثبتت عدم جدوى بل خطورة ذلك، وهو أمر جد خطير فى مرحلة نحتاج حقا لتعاون دولى.

فى غياب قواعد عادلة للعلاقات، أو دول مؤمنة بالتعددية مهيمنة على النظام التعددى فى العلاقات الدولية على الدول النامية والمتوسطة تسريع وتكثيف معدلات التشاور فيما بينها، للإسهام فى إرساء قواعد متطورة لحماية التعددية والمساواة فى العلاقات الدولية، على أسس أكثر عدالة بين الدول والشعوب، حتى لا تجد نفسها مهملة دوليا، أو فريسة للقوى الدولية والإقليمية التى تحاول ملء الفراغ وفرض سياساتها وتحقيق طموحاتها على حساب جيرانها.