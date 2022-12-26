شبيبة القبائل الجزائري مهددا لاعبيه: قائمة المغادرين مفتوحة

أعلن نادي شبيبة القبائل، صاحب المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الجزائري، انفصاله عن إثنين من لاعبيه على خلفية خسارة الفريق أمام مضيفه شباب بلوزداد المتصدر 2 / 1،السبت الماضي، بالجولة الخامسة عشرة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وكشف شبيبة القبائل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أنه فسخ عقد لاعبي خط الوسط شمس الدين حراق، وزكرياء منصوري، بالتراضي، موضحا أن قائمة اللاعبين المغادرين تبقى مفتوحة.

يشار إلى أن شبيبة القبائل يعيش أصعب فترة له في دوري الأضواء الجزائري، حيث يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة.