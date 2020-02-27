 شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار في متناول المواطن.. ولا حاجة للاستيراد - بوابة الشروق
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شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار في متناول المواطن.. ولا حاجة للاستيراد

بسنت حسين
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 2:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 2:35 ص

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجاري، إن المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي، تعتبر طفرة للدولة المصرية، معلقًا "هذه المشاريع طوق نجاة للدولة".

وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الإنتاج المحلي للخضروات يكفي للمواطنين ولا داعي للاستيراد؛ موضحا أن الإنتاج المحلي من الخضروات يصل 90% من المرجو.

وتابع: "لدينا المزيد من الإنتاج من خلال المشاريع الزراعية؛ والأسعار في متناول المواطن"، مؤكدا أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم الأسعار؛ وليس التجار.

وأوضح أن هناك بعض المؤثرات على الإنتاج كالتغيرات المناخية قد تسبب لتدهور بعض المنتجات مما يؤدي إلى قلة عرض بعض المنتجات.

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