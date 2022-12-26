نداي يعود للمشاركة مع الزمالك العام المُقبل

تأكد بشكل كبير صعوبة لحاق السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الزمالك بمباريات الفريق خلال ما تبقى من العام الحالي.

نداي الذي تعرض لإصابة بتمزق عضلي يغيب عن الزمالك منذ الأسابيع الأولى لبداية الموسم الحالي، ولم يستفد الفريق الأبيض من جهوده سوى في دقائق معدودات.

ومنذ ذلك الحين يواصل السنغالي التأهيل، فيما كشف الجهاز الطبي عن أن البرنامج التأهيلي للاعب من المتوقع أن ينتهي الأسبوع المُقبل أي بحلول العام الجديد.

بعد ذلك سيجري إبراهيما نداي اختبارا طبيا لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي ومن ثم الانخراط في المجموعة ما يُمهد لعودته للمشاركة في المباريات لاحقاً.

ويأمل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني في تعافي اللاعب قبل الدخول في معترك دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي ينطلق في فبراير المُقبل.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني.