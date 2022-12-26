 دالاس مافريكس الأمريكي يكشف عن تمثال لاعبه المعتزل ديرك نوفيتسكي - بوابة الشروق
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دالاس مافريكس الأمريكي يكشف عن تمثال لاعبه المعتزل ديرك نوفيتسكي

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 4:20 ص

كشف فريق دالاس مافريكس، المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عن تمثال لديرك نوفيتسكي أمام أمريكان إيرلاينز سنتر، مساء الأحد، قبل المباراة أمام لوس أنجليس ليكرز في الدوري.

وضع التمثال سيكون واحدا من أسهل الأوضاع التي تتذكرها جماهير الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث أن التمثال يصور الحركة الشهيرة لنوفيتسكي عندما يقوم برمي الكرة بقدم واحدة.

وقال عقب المراسم :" يبدو مذهلا، شكرا لكم على كل دعمكم".

وقال عن التمثال :" كان مميزا للغاية، مثيرا للغاية، والشيء الموجود هنا سيظل إلى الأبد".

ويعد نوفيتسكي، الذي يعمل كمستشار خاص لمافريكس، على نطاق واسع أحد أقوى المهاجمين عبر التاريح، ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب أوروبي في التاريخ. واعتزل نوفيتسكي لعب كرة السلة قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف.


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