أردوغان يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ.

وجرى لقاء أردوغان مع آل الشيخ في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الشورى السعودي وصل أمس الأحد إلى العاصمة التركية أنقرة، في مُستهل زيارة رسمية.

وتعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب.

وكان رئيس مجلس الشورى قد أشاد في تصريح صحفي بـ "العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين"، مشيرا إلى أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.