ما حقيقة طرح البنك الأهلي شهادة بفائدة 20%؟ رئيس مجلس الإدارة يوضح

علق هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على الأخبار المتداولة، وتوقعات المحللين وبعض المواطنين، بطرح البنكين الأهلي ومصر، شهادات بفوائد أعلى تصل إلى 20% و20.5%، بعد قرارالبنك المركزي برفع الفائدة 3%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن البنك الأهلي لا يفكر في طرح شهادات جديدة الآن، منوهًا إلى تداول رسالة بطرح البنك شهادات بفائدة 15%.

وأشار إلى أن الرسالة تفيد بطرح بنك مصر لشهادة بفائدة 13%، معقبًا: «مش عارف ليه يخلي البنك الأهلي ينزل شهادات بـ15% وبنك مصر بـ13%، ما يخلونا زي بعض، مش عارف ليه مفرقين ما بيننا في الشهادة دي».

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن إيداع النقود في البنك، يؤدي للحصول على عائد أقل مقارنة بسعر إقراض تلك الأموال، قائلًا إن رفع المركزي الفائدة بنسبة 3%، كان مطلوبًا لكبح جماح التضخم.

واستكمل: «الشهادات بفائدة 16% عائد شهري، أو 17.25% عائد سنوي، موازية أو أقل من سعر إقراض البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذها المركزي في الوقت الحالي، تضبط المنحنى العائد».