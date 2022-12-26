عبد المنعم سعيد: هناك دلائل عديدة تؤكد أن عام 2023 سيكون خطيرا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن العام القادم 2023 سيكون خطيرًا على مستوى العالم.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء السبت، أن العالم يشهد تصعيدًا كبيرًا بشأن العمليات العسكرية، عن طريق استخدام نوعيات جديدة من الأسلحة، واستهداف مناطق جديدة، ولذلك من المتوقع التوسع في نطاق الحرب.

وتابع المفكر السياسي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك، تعني غزو أوكرانيا من الشمال، مشيرًا إلى أنه في المقابل كان هناك رد فعل غربي كبيرة، تمثل في زيارة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي ألقى خطابًا مقصودًا في جلسة مشتركة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما يُشبه بشكل كبير خطاب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل قبل الحرب العالمية الثانية، معقبًا: "بعد هذه الزيارة ستحصل كييف على دعم عسكري إضافي بقيمة 44 مليار دولار، وبذلك يبلغ إجمالي الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا نحو 150 مليار دولار".

وذكر أنه قبل الحروب الكبيرة، تشهد موازنات الدفاع للدول قفزة كبيرة، فمثلًا: رفعت ألمانيا ميزانية الدفاع بـ 100 مليار دولار، كما أن ميزانية الولايات المتحدة الدفاعية قفزت لـ 850 مليار دولار، بعدما كانت 750 مليار دولار في العام الماضي 2021.

وأكد أن بوتين أصبح في مأزق كبير بعد العمليتين الأوكرانيتين داخل روسيا، ولذلك لن يكون رده إلا عسكريًا بشأنهما.