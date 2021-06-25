إرتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم إلى 8 وفيات

ارتفع عدد الجثامين المتفحمة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارات، إلى 8 أشخاص بدلًا من جثتين، ليصل بذلك أجمالي المصابين والضحايا لـ 13 شخصًا منهم 5 مصابين.

وتبين بالمعاينة الأولية لضباط المباحث بمديرية أمن أسوان أن الضحايا والمصابين بالحادث من الدهابة والسيارة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال ما تسببت في تفحمها، ويحملون جنسيات مصرية وسودانية.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطب الشرعي لاستخراج تصريحات الدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.