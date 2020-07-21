رئيس إدارة البنك الأهلي: شركات الصرافة ليست سوقا سوداء

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن شركات الصرافة تقع تحت رقابة البنك المركزي، لافتًا إلى أنها تخضع لتفتيش دوري وقواعد وأمور تنظيمية كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن شركات الصرافة ليست سوق سوداء، مشيرًا إلى أنها شركات مقننة ومتابعة من البنك المركزي.

وأوضح أن الشركات التي تصرف الدولار بسعر مرتفع، تكون غير ملتزمة بقواعد الصرافة، ولا تقع تحت رقابة البنك المركزي، منوهًا بأن «الدولارات تداول في تلك الحالة على الرصيف».

واستطرد: «هناك صرافة في مصر تبيع وتشتري الدولار بقرب سعر المركزي، كون أحد يخطئ هو أمر آخر، لكن تلك الشركات تقع كلها تحت رقابة البنك المركزي».

ولفت إلى أن الدولة تتحرك لرصد أي نوع من الفساد أو مخالفة القانون، كما حدث بعد الإجراءات المتخذة، بداية من الإصلاح المصرفي في 2004، والإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016.

ورصد البنك المركزي مجموعة ممارسات غير مشروعة بشأن سوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنّه يتم تتبع ورصد التجاوزات بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.