محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ونائب رئيس الجامعة.



وهنأ محافظ الغربية الحاضرين وشعب الغربية بمناسبة قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، واحتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.



وأكد رحمي التعاون الوثيق مع الجامعة في رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية طوال فترة الاحتفالات، كذلك البدء في تطوير مدخل المستشفى الجامعي ومدخل معهد الأورام.



كما أشار رحمي، إلى تنظيم المحافظة قوافل اجتماعية تماشياً مع خطتها في تنفيذ توصيات تقرير أهداف التنمية المستدامة.



من جانبه أكد الدكتور محمود ذكي على التعاون الوثيق مع المحافظة في كل المجالات.



وثمن دور المحافظ، في تنظيم جولات مستمرة لمراقبة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.